Трамп обвинил ООН в «тройном саботаже»

Трамп потребовал расследовать «тройной саботаж» во время его речи в ООН

Американский президент Дональд Трамп обвинил ООН в провокациях против него и потребовал расследовать неполадки, возникшие во время его выступления на Генассамблее. Об этом глава США написал в соцсети Truth Social.

Произошедшее лидер Соединенных Штатов назвал «тройным саботажем». Трампа возмутила аварийная остановка эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его речи звук в зале. Президент уверен, что это нельзя назвать простыми совпадениями.

«Удивительно, как мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края стальных ступенек. Просто мы оба крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа», — написал глава США.

Трамп подчеркнул, что ООН должно быть стыдно за произошедшее. По его словам, он направил копию своего послания генсекретарю Антониу Гутерришу с требованием немедленно провести расследование. Кроме того, американский лидер усомнился в компетентности организации.

«Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить задачу, для которой она была создана», — написал он.

Ранее стало известно, что с трибуны Генассамблеи ООН Трамп заявил о завершении эпохи спокойствия и стабильности, которая уступила место величайшим кризисам.