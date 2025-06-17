Трамп обвинил Макрона в искажении причин досрочного отъезда с саммита G7

Дональд Трамп резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в искажении причин досрочного отъезда с саммита G7. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Жаждущий публичности президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Неправда!» — написал Трамп.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что французский лидер понятия не имеет, почему именно он направился в Вашингтон, и добавил, что причины этого гораздо важнее, чем перемирие на Ближнем Востоке.

«Преднамеренно или нет — Эммануэль всегда все путает», — отметил глава США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп покинул саммит из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана. Изначально американский лидер планировал оставаться в Канаде до завершения мероприятия во вторник.