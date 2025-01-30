Помилованные Трампом осужденные пошли на новые преступления

Получившие помилование на минувшей неделе от нового президента США Дональда Трампа участники штурма Капитолия совершили новые преступления и попали в руки полиции. Об этом сообщил журнал Newsweek .

Журналисты пояснили, что пока речь идет только о двух участниках беспорядков в Вашингтоне в январе 2021 года. Еще один находится в розыске.

Всего в списке осужденных, которые попали под помилование после прихода Трампа на второй срок, фигурировали более 1500 участников штурма Капитолия.

Авторы материала напомнили, что после избрания на первый срок президент Дональд Трамп помиловал 238 человек, из которых 10 после попали в руки полиции за совершение новых преступлений.

В список помилованных президентом США Дональдом Трампом после возвращения в Белый дом попал основатель даркнет-магазина Silk Road Росс Ульбрихт, отбывавший пожизненное наказание по делу об отмывании денег и наркоторговле.