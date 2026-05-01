Трамп обвинил Европу в доведении Украины до «полного бардака»

Европа устроила на Украине полный бардак. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме .

«И мы помогаем им (союзникам по НАТО — прим. ред.) с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем», — заявил Трамп на брифинге в Овальном кабинете.

Это не первый выпад Трампа в сторону НАТО. Ранее он заявил, что рассматривает выход США из состава альянса — это произошло после того, как блок отказался помогать Штатам в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников «несмываемым пятном» и отметил, что США не нуждаются в помощи стран НАТО.

Трамп также порекомендовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сосредоточиться на разрешении конфликта на Украине, а не на ситуации с Ираном. Он заявил, что немецкий лидер показал в вопросе урегулирования украинского конфликта свою неэффективность.