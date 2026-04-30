Трамп назвал Мерца неэффективным в урегулировании украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп порекомендовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сосредоточиться на разрешении конфликта на Украине, а не на ситуации с Ираном. Американский лидер выразил мнение, что в этом вопросе немецкий коллега пока не достиг успеха.

«Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение войны между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен!) и на исправление ситуации в собственной увечной Германии», — написал он в своей соцсети Truth Social.

И меньше времени тратить на вмешательство в дела тех, кто борется с ядерной угрозой Ирана, добавил он.

Ранее в Испании осудили Мерца за молчание перед Трампом. Вице-премьер и министр труда Йоланда Диас резко осудила канцлера ФРГ за то, что он не ответил на словесные атаки президента США в адрес Мадрида. Европе нужны лидеры, а не вассалы, заявила Диас.