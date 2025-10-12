Трамп обсудил внешнюю политику США с внучкой за игрой в гольф

Американский президент Дональд Трамп и его старшая внучка Кай Мэдисон обсудили внешнюю политику и экономическое развитие Соединенных Штатов во время игры в гольф. Девушка опубликовала анонс полного ролика на своем YouTube-канале.

Во время беседы с внучкой лидер США заявил, что дела в Белом доме складываются отлично. По словам главы государства, он завершил семь войн.

Также Трамп выразил надежду, что ему удастся привести к миру президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

«В остальном все супер», — заверил американский лидер.

Ранее Кай Мэдисон опубликовала в соцсети ролик с дедушкой под русскоязычный трек Скриптонита «Не расслабляйся». В видео вошли лучшие моменты игры Трампа с внучкой в гольф.