Трамп обнял освобожденного из плена ХАМАС россиянина Козлова

Американский экс-лидер Дональд Трамп во время саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне пожал руку освобожденному из плена ХАМАС россиянину Андрею Козлову и обнял его. Трансляцию мероприятия провел YouTube-канал политика.

Трамп со сцены рассказал, что российский гражданин восемь месяцев находился в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС. Из плена мужчину освободили военные ЦАХАЛ.

«У него больше храбрости, чем у меня», — подчеркнул экс-президент США.

Козлов поблагодарил Трампа и признался, что высоко ценит его работу.

«Я немного смущаюсь. Я сейчас близко к Трампу и смущаюсь», — добавил россиянин.

Ранее вдова убитого в плену россиянина Александра Лобанова Михаль призвала израильское руководство заключить сделку с палестинской организацией.

Женщина выступила перед десятками тысяч человек на митинге в Тель-Авиве против проведения военной операции в секторе Газа. Протестующие попросили Израиль провести переговоры с ХАМАС и прекратить боевые действия в анклаве.