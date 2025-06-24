Трамп обнародовал ехидное сообщение от Рютте о Европе

Генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Дональда Трампа за то, что Европе теперь придется раскошелиться на оборонные расходы. Американский лидер опубликовал личное сообщение от руководителя альянса в соцсети Truth Social.

Рютте отметил, что НАТО добился того, чтобы Европа увеличила расходы на оборону до 5% ВВП. По его словам, такого результата было нелегко достигнуть.

«Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — добавил генсек альянса в сообщении к Трампу.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, что страны НАТО увеличивают оборонные расходы не ради США, а ради безопасности стран Евросоюза. Он пообещал в будущем вкладывать больше денег в оборонную сферу входящих в альянс государств.

Мерц добавил, что ФРГ следует взять на себя больше ответственности из-за якобы исходящей от России угрозы.