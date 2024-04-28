Названо имя возможного вице-президента США при Трампе | 360°

Мир 28 апреля 2024, 23:57 Названо имя возможного вице-президента США при Трампе Axios: вице-президентом при Трампе может стать губернатор Северной Дакоты Бергам РИА «Новости»

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Губернатора Северной Дакоты, республиканца Дугласа Бергама назвали одним из ключевых кандидатов Дональда Трампа на пост вице-президента, в случае победы экс-главы Белого дома на выборах. Об этом сообщил американский новостной сайт Axios.

В последнее время интерес Трампа к губернатору резко возрос. Недавно он вместе с женой Меланией принимал Бергама и его супругу на пасхальный ланч в своем личном имении в Мар-а-Лаго, рассказали Axios два человека, знакомых с ситуацией. Кроме того, Трамп часто упоминал его имя в дискуссиях с союзниками.

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В его предвыборном штабе губернатора считают «безопасным кандидатом для привлечения поддержки умеренных избирателей».

Самому экс-президенту США по душе взвешенное поведение Бергама и его губернаторский опыт. Издание отмечает, что личные качества последнего схожи в бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, которому Трамп также предлагал стать его напарником еще в 2016 году. В то время Пенс был губернатором Индианы.

При этом представители Трампа и Бергама отказались от комментариев.

Ранее сообщили, что к предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена подключился голливудский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, которому предстоит разработать стратегию для национального съезда Демпартии в августе.