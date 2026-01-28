Политолог Глухов высказал мнение, что в настоящий момент США рассматривают методы воздействия на Кубу

Научный сотрудник Центра изучения Глобального Юга ИНИОН РАН Иван Глухов в беседе с «Известиями» сообщил, что представители трамповской элиты активно стремятся вернуть Кубу в сферу своего влияния и реализовать там коммерческие проекты.

Он подчеркнул, что стратегическое географическое положение острова имеет большое значение для контроля Соединенными Штатами над Атлантикой и Западным полушарием. Глухов считает, что госсекретарь Марко Рубио, чья семья родом с Кубы, заинтересован в изменении политического режима на острове. Однако, по его мнению, Куба гораздо устойчивее, чем Венесуэла, и быстрая смена власти там маловероятна.

Издание Politico со ссылкой на три источника сообщает, что администрация Трампа обсуждает возможность полной блокады импорта нефти на Кубу. Инициатива продвигается сторонниками жесткой линии при поддержке Марко Рубио. Окончательное решение пока не принято.