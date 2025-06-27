США помирились с Китаем? Трамп выступил с неожиданным признанием

США заключили с Китаем торговое соглашение. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп, его процитировало Reuters .

Американский лидер отметил, что документ стороны подписали еще в среду, 25 июня. Трамп также обратился к торговому представителю США Джеймисону Гриру, подчеркнув его занятость на переговорах.

«Все хотят заключить сделку и поучаствовать в ней. <…> Ну, мы только вчера подписали с Китаем, верно?» — сказал Дональд Трамп.

Также политик указал на вероятность заключения нового соглашения, которое «откроет» Индию. Дополнительных подробностей президент не предоставил.

Однако представитель Белого дома позднее подтвердил, что администрация Трампа достигла соглашения с Пекином о том, как ускорить поставки редкоземельных металлов в США.

«Они собираются поставлять нам редкоземельные металлы. Как только они это сделают, мы отменим наши контрмеры», — добавил министр американской торговли Говард Лютник.

Reuters отмечает, что соглашение хотя и демонстрирует прогресс после месяцев неопределенности торговой войны, оно также сигнализирует и о долгом пути к окончательному перемирию между экономиками США и Китая.

Пекин все еще крайне серьезно относится к ограничениям двойного назначения редкоземельных металлов и проверяет покупателей, чтобы убедиться, что материалы не перенаправляются на военные нужды США.

Экономист Зубец рассказывал 360.ru, что китайскому руководству удалось найти слабое место в американском ВПК. Достаточно оказалось перекрыть поставки самария.