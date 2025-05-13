Экономист Чирков: снижение торговых пошлин в первую очередь выгодно для США

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков объяснил, что снижение торговых пошлин в первую очередь выгодно для США. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению эксперта, установленные тарифы могли нанести серьезный вред даже в среднесрочной перспективе.
«Это закономерное событие для ведущих экономик мира. Китай — это первая экономика мира по паритету покупательной способности, США — вторая экономика мира», — заявил специалист.
Он подчеркнул, что Китай пострадал от американских пошлин меньше, чем ожидалось. Страна сумела компенсировать потерянный объем экспорта за счет других рынков сбыта.
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