Экономист Чирков: снижение торговых пошлин в первую очередь выгодно для США

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков объяснил, что снижение торговых пошлин в первую очередь выгодно для США. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению эксперта, установленные тарифы могли нанести серьезный вред даже в среднесрочной перспективе.

«Это закономерное событие для ведущих экономик мира. Китай — это первая экономика мира по паритету покупательной способности, США — вторая экономика мира», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что Китай пострадал от американских пошлин меньше, чем ожидалось. Страна сумела компенсировать потерянный объем экспорта за счет других рынков сбыта.