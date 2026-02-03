Трамп объявил о создании резерва минералов на 12 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп планирует создать стратегический резерв критически важных полезных ископаемых, выделив на это 12 миллиардов долларов. Об этом высокопоставленные представители американской администрации сообщили Bloomberg .

«Трамп намерен создать запасы критически важных минеральных ресурсов на сумму 12 миллиардов долларов, чтобы снизить зависимость от Китая», — написали журналисты.

Это попытка защитить производителей от сбоев в поставках, так как США хотят уменьшить зависимость от китайских редкоземельных элементов и металлов.

Проект под названием Project Vault соберет 1,67 миллиарда долларов частных инвестиций и 10 миллиардов долларов кредита от Экспортно-импортного банка США. Эти средства пойдут на закупку и хранение полезных ископаемых для автопроизводителей, технологических компаний и других отраслей.

Ранее на встрече министров финансов «Большой семерки» большинство участников поддержали идею снижения зависимости от Китая в области редкоземельных металлов.