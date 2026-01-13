Министры финансов стран G7 решили ускорить снижение зависимости от КНР по редкоземам

Большинство участников встречи министров финансов «Большой семерки» на совещании поддержали идею о необходимости ускорения снижения зависимости от Китая в сфере редкоземельных металлов. Об этом сообщила глава Минфина Японии Сацуки Катаяма на пресс-конференции после встречи в США.

По ее словам, к странам G7 присоединились представители Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики. Все они обсуждали тему о поставках редкоземельных металлов.

«Почти все согласились с [необходимостью] ускорить снижение степени зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, и суть этого включена в обнародованное заявление для прессы Минфина США», — процитировало слова Катаямы РИА «Новости».

Еще министр заявила, что во время своего выступления ознакомила коллег с опытом Японии, которой после охлаждения отношений с Китаем в 2010 году удалось сократить долю поставок редкоземельных металлов из КНР с 90% до 60%.

