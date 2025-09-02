Трамп объявил о создании «города ракет» в Алабаме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал масштабное производство ракет в США. Об этом он заявил во время своего заявления в Овальном кабинете, которое транслировал Белый дом .

Американский лидер объявил, что командование космических сил США перебазируется, а город Хантсвилл в штате Алабама.

«Штаб-квартира космических сил США переедет в прекрасное место под названием Хантсвилл в Алабаме. Этот город отныне и навсегда теперь будет называться „городом ракет“», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп высказался о желании Канады стать частью «Золотого купола». Он выразил уверенность в том, что этот вопрос может быть решен в ближайшее время.