Европа нашла способ увеличить поставки оружия Украине

The Washington Post назвала план ЕС для обхода ограничений на помощь Украине

Европейские страны разработали схему обхода ограничений на поставки оружия Украине. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно плану, страны ЕС будут передавать Украине свои системы вооружений, а затем закупать замену у США с одобрения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Администрация Трампа может разрешить странам передавать Украине вооружение с последующей компенсационной закупкой», — написали авторы статьи.

Основное внимание уделяется поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков для них. Вашингтон также рассматривает вариант реэкспорта через европейские страны.

Германия уже предложила финансирование двух батарей Patriot и ведет переговоры с другими странами о расширении помощи. По данным издания, Норвегия также готова участвовать в оплате систем ПВО.

Ранее американское издание сообщило, что российские баллистические ракеты обходят украинские радары и осложняют работу американских ЗРК Patriot.