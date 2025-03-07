Трамп объявил о прекращении федеральной помощи ЮАР

Белый дом остановил всю федеральную поддержку ЮАР, так как ее руководство конфисковало земли и имущество фермеров. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Какие именно программы затронет решение, глава государства не уточнил. Он назвал африканскую страну «плохим местом» и обратил внимание на ее недопустимое отношение к фермерам.

«Южная Африка ужасно обращается со своими давними фермерами. Они конфискуют их землю и фермы, и происходит нечто гораздо худшее», — отметил Трамп.

Американский лидер добавил, что США предоставят «ускоренный путь к гражданству» тем фермерам из ЮАР, которые хотят покинуть страну в целях безопасности.

Ранее Трамп не исключил ввода масштабных санкций против России в области банковского сектора. По его словам, российская армия «буквально разносит Украину на поле боя».