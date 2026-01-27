Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25% из-за затягивания ратификации соглашения со Штатами. Об этом он сообщил на странице в Truth Social .

«Парламент Южной Кореи не ратифицировал историческое торговое соглашение. Я повышаю пошлины на южнокорейские пиломатериалы, автомобили, фармацевтическую продукцию и остальные товары, с 15 до 25%», — написал он президент.

Пресс-служба президента Южной Кореи отметила, что не получила официальное уведомление о повышении пошлин. В ближайшее время состоится экстренное совещание с участием профильных ведомств и министерств. Глава местного Минпромторга Ким Чжон Гван отправится в США для встречи с американским министром торговли Говардом Латником.

Ранее Трамп пригрозил Канаде высокими пошлинами при заключении сделки с Китаем.