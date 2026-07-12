США ударили по военным базам на юге Ирана

Американские вооруженные силы нанесли удар по нескольким военным базам Ирана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Исламской Республики.

По словам иранских военных, США запустили семь снарядов по объектам в городе Бушере, пять по округу Дейр и четыре по Ассалуйе.

Также гостелерадиокомпания сообщила, что один снаряд попал в округ Хондаб в центральной части Ирана. В этом регионе находится ядерный объект — завод по производству тяжелой воды, но об атаке на него не говорили.

Предприятие в Хондабе США и Израиль серьезно повредили в конце марта. По данным МАГАТЭ, оно больше не функционирует.

Ранее иранские ВМФ поразили предупредительным выстрелом и остановили судно, которое пыталось пройти по неодобренному маршруту в Ормузском проливе. После этого инцидента Иран закрыл проход до дальнейших уведомлений и до окончания вмешательства США в регионе.