Трамп объявил о начале расследования мошенничества в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил, что после скандала с хищением средств в Миннесоте начнется расследование предполагаемого мошенничества в Калифорнии. Об этом он написал в Truth Social.

«Калифорния под руководством губернатора Гэвина Ньюсома (представляет Демократическую партию — прим. ред.) более коррумпирована, чем Миннесота, если это вообще возможно. Расследование мошенничества в Калифорнии началось», — отметил он.

Он не уточнил, о каком предполагаемом преступлении идет речь.

Накануне президент США заявил, что губернатор Миннесоты и экс-кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолц оказался замешан в скандале, связанном с хищением десятков миллиардов долларов.

Уолц ранее объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок из-за давления республиканцев и скандала, который разразился в декабре 2025 года. Этот скандал касался хищения бюджетных средств и мигрантов из Сомали.

