«Если хочет избежать судьбы Мадуро». Трамп выставил Родригес жесткое условие по нефти

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула временному президенту Венесуэлы Дельси Родригес ряд жестких требований в интересах США, включая прекращение нефтяных поставок противникам Вашингтона. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило издание Politico .

Американские официальные лица потребовали от Родригес усилить борьбу с наркотрафиком и выдворить иранских и кубинских агентов. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы Венесуэла прекратила продажу нефти соперникам США.

«Администрация Трампа требует, чтобы временный лидер Венесуэлы выполнила несколько действий в интересах США, от которых отказался ее предшественник, если она хочет избежать его судьбы», — пишет издание.

По информации его собеседников, США также ожидают от Родригес проведения выборов и ухода от власти. При этом Вашингтон не установил для выполнения этих условий четких сроков.

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла не готова к выборам в ближайшее время. Он также допустил, что конфликт в стране продлится дольше, чем планировалось.