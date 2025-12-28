Кошмарное унижение. Почему Зеленский вошел к Трампу уже бледным

Трамп встретит Зеленского в обеденном зале Мар-а-Лаго после разговора с Путиным

Раскрылось конкретное место, где президент США Дональд Трамп решил принять Владимира Зеленского для обсуждения «мирного плана». Переговоры, как анонсировал американский лидер в Truth Social , пройдут даже не в официальном кабинете.

Трамп намерен принять украинского главу в обеденном зале своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде. В том же сообщении политик рассказал, что перед встречей с Зеленским он успел созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор с ним Трамп назвал «хорошим и продуктивным». Сразу после этого он подтвердил готовность встретить украинскую делегацию в столовой, куда пригласил и прессу.

В Киеве такой прием и предварительные консультации Трампа с Москвой вызвали заметную нервозность, как рассказали два источника Financial Time в украинских официальных кругах.

«Не самый хороший фон. Теперь будет трудно», — отметил один из собеседников редакции.