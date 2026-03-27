Трамп объявил частичный шатдаун МВБ беспрецедентной ЧС
Президент США Дональд Трамп назвал беспрецедентной чрезвычайной ситуацией частичную приостановку работы подразделений министерства внутренней безопасности. Меморандум главы государства опубликовали на сайте Белого дома.
«В настоящее время более 60 000 сотрудников управления транспортной безопасности (TSA), включая примерно 50 000 сотрудников службы транспортной безопасности, которые выполняют функции по обеспечению безопасности в аэропортах страны, не получают зарплату», — говорилось в документе.
Глава Белого дома отметил, что система авиаперевозок в США достигла критической точки из-за приостановки работы МВБ по инициативе демократов. Представители Демпартии в конгрессе поставили интересы нелегальных иммигрантов выше интересов американских граждан.
Американский лидер поручил главе МВБ Маркуэйну Маллину и директору административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воуту использовать резервные фонды США для выплаты сотрудникам TSA зарплат и компенсаций, которых они лишились из-за шатдауна.
Ранее Трамп на заседании кабмина назвал украинский конфликт «не своей войной», вспомнив про высказывание немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера про конфликт США и Израиля с Ираном.