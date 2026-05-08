Трамп объявил 8 мая Днем Победы США во Второй мировой войне

«В День Победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников», — указали в заявлении.

Трамп отметил, что именно в этот день в 1945 году рухнула железная хватка нацистской Германии, а весть о победе разнеслась по всей стране. Президент также напомнил о героизме американских военных и огромных потерях — более 250 тысяч граждан США, отдавших жизни в борьбе с нацизмом.

В январе глава Белого дома в очередной раз назвал Соединенные Штаты победителями Второй мировой войны. По его словам, без вмешательства Америки исход конфликта был бы иным: весь мир говорил бы на немецком языке.