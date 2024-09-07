«Трамп обиделся». Медведев раскрыл правду о «несистемности» республиканца

Медведев: Трамп при переизбрании не сможет снять санкции с России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не рискнет снимать с России санкции, несмотря на свои обещания. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Дональд Трамп обиделся на нынешнюю администрацию и угрожает снять санкции с России. Снимет, если изберут?» — задался вопросом Медведев.

И тут же ответил — конечно, не снимет. Он объяснил, что «несистемность» Трампа на самом деле является только иллюзией.

«Трамп в конечном счете — системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюбленный тип, но при этом он прагматик», — подчеркнул Медведев.

Республиканец прекрасно понимает, что экономические ограничения наносят урон США, но не может пойти на рискованные решения, добавил зампредседателя Совбеза. По его словам, «пресловутый deep state» не позволит идти против антироссийской линии даже американскому президенту.

Медведев также отметил, что кандидат на пост главы государства Камала Харрис будет в случае победы на выборах говорить «красивые бессмысленные речи», и сюрпризов от нее ждать не стоит.

«Поэтому для всех нас — sanctions forever», — заключил он.

Ранее Трамп удивился поддержке Харрис со стороны президента Владимира Путина. Он сообщил, что не знает, как реагировать на высказывание российского лидера.