Поддержка Путиным Харрис вызвала замешательство у Трампа

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп заявил, что в замешательстве после слов Владимира Путина в поддержку кандидатуры Камалы Харрис. Об этом экс-глава Белого дома рассказал, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, его слова привело РИА «Новости».
«Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. <…> Не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — заявил Трамп.
На пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что последует «совету» президента США Джо Байдена и «поддержит» кандидатуру вице-президента Харрис на предстоящих выборах. Российский лидер отметил, что «она так заразительно смеется» и предположил, что «у нее все хорошо».
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