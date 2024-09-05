Поддержка Путиным Харрис вызвала замешательство у Трампа

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп заявил, что в замешательстве после слов Владимира Путина в поддержку кандидатуры Камалы Харрис. Об этом экс-глава Белого дома рассказал, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, его слова привело РИА «Новости» .

«Путин вышел сегодня и поддержал Камалу Харрис, не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. <…> Не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — заявил Трамп.

На пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что последует «совету» президента США Джо Байдена и «поддержит» кандидатуру вице-президента Харрис на предстоящих выборах. Российский лидер отметил, что «она так заразительно смеется» и предположил, что «у нее все хорошо».