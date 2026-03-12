Трамп обеспокоился ростом цен на энергоносители

Президент США Дональд Трамп очень обеспокоен ценами на энергоносители в краткосрочной перспективе. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр энергетики страны Крис Райт.

Он отметил, что Соединенные Штаты производят больше нефти, чем потребляют, поэтому для экономики в масштабах государства это, скорее, хорошо.

«Но президента Трампа волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя», — добавил министр.

Ранее цена на нефть Brent на торгах превысила 100 долларов за баррель. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в администрации Трампа началась паника из-за резкого подорожания энергоносителей, поскольку в стране выросли цены на бензин. При этом ситуация оказалась не столь кратковременной, как ожидалось.