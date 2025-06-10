Трамп неприятно удивил странной оценкой действий СССР во Второй мировой войне

Победу во Второй Мировой войне одержали Соединенные Штаты Америки. С таким заявлением снова выступил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости» .

Трамп подчеркнул, что США были главной силой, завершившей войну победой, а Россия, по его словам, в этом лишь «помогла». Кроме того, политик вновь бездоказательно завысил потери СССР в годы Великой Отечественной войны.

По мнению главы Белого дома, Советский Союз потерял 51 миллион человек. С этим мнением разнятся официальные данные. Согласно им, потери СССР за тот период составили около 27 миллионов человек.

Это уже не первое высказывание Трампа по данной теме. В мае политик распорядился провозгласить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне и заявил, что «победа была достигнута в основном благодаря нам».