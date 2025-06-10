Трамп неприятно удивил странной оценкой действий СССР во Второй мировой войне
Трамп заявил, что СССР помог США победить во Второй мировой войне
Победу во Второй Мировой войне одержали Соединенные Штаты Америки. С таким заявлением снова выступил американский лидер Дональд Трамп, его процитировало РИА «Новости».
Трамп подчеркнул, что США были главной силой, завершившей войну победой, а Россия, по его словам, в этом лишь «помогла». Кроме того, политик вновь бездоказательно завысил потери СССР в годы Великой Отечественной войны.
По мнению главы Белого дома, Советский Союз потерял 51 миллион человек. С этим мнением разнятся официальные данные. Согласно им, потери СССР за тот период составили около 27 миллионов человек.
Это уже не первое высказывание Трампа по данной теме. В мае политик распорядился провозгласить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне и заявил, что «победа была достигнута в основном благодаря нам».