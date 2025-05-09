Трамп неожиданно высказался об Урсуле фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп восторженно отозвался о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, назвав ее потрясающей. Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

«Она потрясающая, правда? Она потрясающая. Надеюсь, что мы встретимся», — сказал глава Белого дома.

По мнению американского лидера, Европейский союз заключит торговое соглашение с США. Трамп уверен, что сейчас государства очень близки к заключению новых сделок, ведь с Америкой «все хотят договориться».

Председатель Европейской комиссии, в свою очередь, заявляла, что после переизбрания Дональда Трампа Запад перестал существовать в том виде, каким его все знали. Фон дер Ляйен выразила надежду на сохранение дружеских отношений между США и Европой.