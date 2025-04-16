Фон дер Ляйен объявила о конце существования привычного Запада

После переизбрания президента США Дональда Трампа Запад перестал существовать в том виде, каким его все знали. Такое мнение газете Die Zeit выразила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она ответила на вопрос о возможной лидерской роли Евросоюза на Западе и обратила внимание на изменения в мире.

«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава дипломатии ЕС добавила, что сейчас проводит переговоры с множеством глав государств, и все просят расширить торговлю с Европой. По ее словам, другие страны хотят предсказуемости и установления общих для все правил.

«Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное», — объяснила она.

Фон дер Ляйен также подтвердила, что является сторонником трансатлантического партнерства и надеется на сохранение дружеских отношений между США и странами Европы.

Ранее она сообщила, что Евросоюз на 90 дней приостановил введение контрмер на американские пошлины. Несмотря на это, объединение продолжит работать над ними.