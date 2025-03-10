Трамп неожиданно ответил на вопрос журналиста о неуважении к нему со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп опроверг слова журналиста газеты The Washington Post о том, что авиаудары российских войск по Украине могут выражать неуважение президента России Владимира Путина к американскому лидеру. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Во время брифинга для журналистов на борту президентского самолета журналист The Washington Post задал главе США вопрос, нельзя ли расценивать авиаудары ВС России по территории Украины как неуважение Путина к американскому коллеге.

Трамп возмутившись, спросил из какого издания журналист и, получив ответ, заявил, что издание «значительно утратило доверие».

Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что находится в хороших отношениях с российским коллегой, несмотря на то, что ведет жесткую политику в отношении России. Таким образом Трамп ответил на критику о якобы «мягком» отношении к России.