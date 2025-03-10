Трамп неожиданно ответил на вопрос журналиста о неуважении к нему со стороны Путина
Трампа возмутили слова журналистов о якобы неуважении со стороны Путина
Президент США Дональд Трамп опроверг слова журналиста газеты The Washington Post о том, что авиаудары российских войск по Украине могут выражать неуважение президента России Владимира Путина к американскому лидеру. Об этом сообщило РИА «Новости».
Во время брифинга для журналистов на борту президентского самолета журналист The Washington Post задал главе США вопрос, нельзя ли расценивать авиаудары ВС России по территории Украины как неуважение Путина к американскому коллеге.
Трамп возмутившись, спросил из какого издания журналист и, получив ответ, заявил, что издание «значительно утратило доверие».
Ранее Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что находится в хороших отношениях с российским коллегой, несмотря на то, что ведет жесткую политику в отношении России. Таким образом Трамп ответил на критику о якобы «мягком» отношении к России.