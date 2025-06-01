Трамп не знал? Раскрылось, предупреждала ли Украина США об атаке на аэродромы

Украина не предупреждала США о террористической атаке на аэродромы России. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник в Белом доме.
Американские чиновники подчеркнули, что подобные действия Киева не обсуждались с Вашингтоном и не согласовывались с американской стороной.
При этом ранее издание Axios публиковало обратные сведения. Позднее газета исправила собственное сообщение. Теперь в нем говорится, что Украина не уведомляла Белый дом заранее.
Напрямую комментировать украинскую атаку представители администрации Трампа отказались.
Минобороны России 1 июня доложило о том, что Украина совершила теракт с применением дронов на аэродромах в пяти российских регионах. Некоторых участников терактов задержали.
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