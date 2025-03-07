Трамп не разрешил Маску единолично увольнять федеральных чиновников

Politico: Трамп заявил, что Маск может лишь давать советы по кадровым вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель Департамента эффективности государственного управления Илон Маск может давать рекомендации, но не имеет права единолично увольнять чиновников из федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщило издание Politico .

«В четверг Трамп лично собрал правительство, чтобы донести им посыл: не Маск, а вы в ответе за свои министерства», — пишет автор статьи.

По его мнению, это первый случай столь жесткой публичной критики Маска со стороны Трампа. Сам бизнесмен тоже был на заседании и признал, что перестарался в работе во главе департамента.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американскому судейскому корпусу стали поступать угрозы после критики со стороны Маска. Миллиардер называл судей коррумпированными и требовал провести импичмент всего корпуса, чтобы восстановить правосудие в стране. Поводом для такой агрессии, предположительно, стали судебные отмены некоторых кадровых директив бизнесмена.