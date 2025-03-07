Трамп не разрешил Маску единолично увольнять федеральных чиновников

Politico: Трамп заявил, что Маск может лишь давать советы по кадровым вопросам

Aaron Schwartz/Keystone Press Agency
Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель Департамента эффективности государственного управления Илон Маск может давать рекомендации, но не имеет права единолично увольнять чиновников из федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщило издание Politico.

«В четверг Трамп лично собрал правительство, чтобы донести им посыл: не Маск, а вы в ответе за свои министерства», — пишет автор статьи.

По его мнению, это первый случай столь жесткой публичной критики Маска со стороны Трампа. Сам бизнесмен тоже был на заседании и признал, что перестарался в работе во главе департамента.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американскому судейскому корпусу стали поступать угрозы после критики со стороны Маска. Миллиардер называл судей коррумпированными и требовал провести импичмент всего корпуса, чтобы восстановить правосудие в стране. Поводом для такой агрессии, предположительно, стали судебные отмены некоторых кадровых директив бизнесмена.

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