Судьям в США начали угрожать после критики со стороны Илона Маска

Reuters: уровень угроз судьям в США после критики от Маска сильно вырос

Уровень угроз, с которым столкнулись федеральные судьи в США, беспрецедентно вырос после критики со стороны руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, с января бизнесмен стал активно критиковать судей в соцсетях, называя их «коррумпированными», «радикальными» и даже «злом». Причиной для такой резкой реакции стало то, что суды признали недействительными часть его решений о сокращениях госслужащих. Кроме того, Маск назвал импичмент для действующего судейского корпуса единственной возможностью восстановить законность в стране.Р

«Я никогда не видел судей в такой непростой ситуации, как сейчас», — отметил отставной судья из Пенсильвании Джон Джонс.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал «вышвырнуть» министров, которые будут недовольны работой Маска в DOGE.