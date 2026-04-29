NBC: Трамп не откажется от публичных мероприятий после попытки покушения

Президент США Дональд Трамп не собирается менять график работы и отказываться от публичных мероприятий после неудавшегося покушения. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на окружение американского лидера.

По данным телеканала, расписание его публичных выступлений останется без изменений.

Стрельба произошла 25 апреля в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне во время ежегодного приема Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. На мероприятии присутствовали представители высшего руководства США.

Пострадал сотрудник Секретной службы США. Стрелявшего задержали — им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. По данным следствия, он заранее снял номер в гостинице и пронес туда оружие.В Белом доме заявили, что стрелок пытался совершить покушение на Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Владимир Путин последовательно осуждает любые проявления насилия и попытки посягательства на жизнь руководителей государств.