В Кремле прокомментировали покушение на Трампа

Песков заявил, что Путин осуждает любые покушения на жизнь глав государств

Российский лидер Владимир Путин неизменно выступает против любых покушений на жизнь глав государств. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя очередную попытку покушения на американского президента Дональда Трампа, его процитировало РИА «Новости» .

«Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств», — сказал Песков.

Покушение случилось вечером в прошлую субботу в отеле Washington Hilton, где проводили ежегодный торжественный ужин с участием корреспондентов Белого дома и представителей американской администрации. В разгар мероприятия прозвучали выстрелы.

Всех присутствующих — включая Трампа и его супругу — экстренно эвакуировали. Подозреваемого в стрельбе оперативно задержали. В результате случившегося пострадал один из агентов Секретной службы.