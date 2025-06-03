Трамп не отказался от личного iPhone, несмотря на предостережения

Президент США Дональд Трамп пользуется в Белом доме личным iPhone, несмотря на все предостережения, что гаджет могут прослушать или взломать. Об этом сообщило издание Atlantic .

По его данным, по личному номеру американскому лидеру могут позвонить и журналисты, и юристы, и знаменитости, и друзья, и даже главы других стран: Трамп всегда отвечает на вызовы, даже если смартфон не распознает звонящего.

Источники издания также сообщают, что глава Белого дома ходит минимум с тремя телефонами, с одного из которых он пишет посты в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

При этом Трамп иногда все же меняет номера — по меньшей мере один из них, работавший в 2016 году во время первой президентской кампании, больше не доступен.

Ранее президент США показал в Овальном кабинете кнопку для заказа кока-колы, которую непосвященные люди принимают за с ядерную.