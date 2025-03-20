Путают с ядерной. Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете для заказа колы

Гости Овального кабинета в Белом доме зачастую считают, что красная кнопка для заказа диетической колы — пульт запуска ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

Он провел экскурсию по своему кабинету и ответил на вопрос журналистки Лоры Ингрем о том, с помощью какой кнопки заказывается газировка.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. <…> Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — сообщил Трамп и продемонстрировал прямоугольную коробку с красной кнопкой за рабочим столом.

Ранее американский лидер провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что обе стороны обратили внимание на важность налаживания диалога и улучшение отношений между странами.

Также лидеры согласились с тем, что украинский конфликт необходимо урегулировать дипломатическим путем — с помощью прочного мирного соглашения.