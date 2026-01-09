Трамп не исключил повторного удара по Нигерии
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает повторный удар по территории Нигерии. Об этом он рассказал в беседе с газетой The New York Times.
Трамп напомнил о декабрьской операции США в Нигерии: Штаты ударили по ИГ* в северно-западной части страны.
«Я бы хотел, чтобы это был разовый удар. <…> Но если они продолжат убивать христиан, <…> это будут уже многократные удары», — прокомментировал Трамп.
Власти Нигерии и ранее отвергали обвинения в геноциде христиан. Они заявили, что вооруженные группировки по многим мотивам убивают как христиан, так и мусульман.
Взрывное устройство сработало 25 декабря на участке в нигерийском районе, где были объекты террористов, которые стали целью ударов США. Как только устройство упало на землю на окраине города, оно тут же загорелось, сообщили очевидцы.
* Запрещенная в России террористическая организация.