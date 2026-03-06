Американский лидер Дональд Трамп не исключил отправку сухопутных войск в Иран, чтобы достигнуть целей военной операции. Об этом сообщил журнал Time .

«Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться», — отметили авторы материала.

Президент США заверил, что война продолжится до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Если власти Ирана сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны, американцы столкнуться с решением, которого старались избегать.

При этом Трамп не устанавливает временных рамок операции.

Ранее Иран назвал ударом возмездия атаку на базы США в странах Персидского залива после гибели девочек в школе в Минабе.