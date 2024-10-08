В США назвали победу Трампа на выборах предпочтительной для России

Россия хотела бы видеть президентом США республиканца Дональда Трампа, а Иран — вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом говорится в отчете офиса главы национальной разведки США (ODNI).

«Ряд иностранных субъектов продолжают пытаться повлиять на выборы в США по мере приближения ноября», — заявили в документе.

Американское разведсообщество считает, что их действия направлены «на подрыв доверия к демократическим процессам в США и обострение разногласий в нашем обществе». Кроме того, эти иностранные субъекты, в числе которых назвали Кубу, пытаются сформировать предпочтения избирателей в отношении конкретных кандидатов на президентских выборах.

Если говорить о Китае, то эта стране не стремится повлиять на американские выборы.

Разведка США также считает, что после 5 ноября иностранные государства могут поставить под сомнение достоверность результатов выборов.

Ранее сводный брат Барака Обамы Малик заявил, что бывший президент США продолжает не только управлять Демпартией, но и в целом «страной за закрытыми дверями».