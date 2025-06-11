Трамп не исключил, что простит Маска

Американский лидер Дональд Трамп не исключает, что помирится с предпринимателем Илоном Маском. Об этом он заявил в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.

«Я был разочарован в нем. Но что случилось, то случилось. Такое случается. Я не виню его», — сказал президент.

Он отметил, что смог бы простить Маска, но сейчас его голова забита другим — приведением Штатов в порядок.

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом разгорелся в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки нынешний президент не победил бы на выборах. Еще предприниматель раскритиковал экономическую политику главы государства.

Трамп же обвинил Маска в недобросовестности и заявил, что миллиардер «сошел с ума». Он пригрозил разорвать контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все государственные субсидии.

Ранее политолог Андрей Шитов назвал закономерным и неизбежным конфликт президента и предпринимателя. Также он отметил, что Маск извинился перед Трампом, потому что понял, что спорить с главой государства «себе дороже».