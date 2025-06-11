Политолог Шитов назвал неизбежным конфликт Трампа и Маска

Конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом был закономерным и неизбежным событием. Такое мнение высказал журналист-международник и политический обозреватель Андрей Шитов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил аналитик, бизнесмен в конечном счете понял, что спорить с лидером государства неразумно, поэтому отступил.

«Очевидно, что спорить с главой государства „себе дороже“ — во всех смыслах. Вот он и дает заднюю, как говорится», — пояснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что публичные извинения Маска в соцсетях не связаны с угрозой его личной безопасности, а обусловлены политическим расчетом. Правительство США же не заинтересовано в конфронтации с крупным инвестором, добавил Шитов.