Трамп назвал жену Байдена очень милой

Трамп: жена Байдена Джилл была очень милой во время беседы в Париже

Жена нынешнего президента США Джо Байдена Джилл была «очень милой» в беседе с будущим американским лидером Дональдом Трампом во время встречи в Париже. Об этом республиканец заявил в беседе с The New York Post .

«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день. <…> Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила», — сказал он.

Трамп побеседовал с женой Байдена во вновь открытом после реставрации Соборе Парижской Богоматери.

Помимо супруги Байдена республиканец в Париже увиделся с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщил сайт Axios, эта была незапланированная встреча.

Пообщаться с президентом Украины его уговорил французский лидер Эммануэль Макрон. Сначала республиканец не хотел проводить встречу, но в итоге поддался уговорам.