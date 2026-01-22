Трамп назвал возможных преемников на будущих выборах

У Республиканской партии есть несколько перспективных кандидатов, которые могут баллотироваться на президентские выборы в 2028 году и продолжить наследие Дональда Трампа. Об этом сам американский президент заявил в интервью телеканалу NewsNation.

«У нас, безусловно, есть хорошая скамья [кандидатов]. У нас есть очень талантливые люди», — сказал он.

Трамп заявил, что у него есть фавориты, но пока рано называть их имена, так как ситуация может измениться. Тем не менее он отметил вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и главу Минфина Скотта Бесента, назвав их выдающимися.

Трамп ранее заявил, что Вэнс, скорее всего, станет кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах. Он также предположил, что Рубио, вероятно, будет сотрудничать с ним.

Трамп впервые стал президентом в 2016 году. На выборах 2020 года он уступил Джо Байдену, но вернулся к власти в 2024-м. В октябре прошлого года Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента в 2028 году.

Ранее британский журнал The Economist опубликовал свою новую обложку — изображение с Трампом верхом на белом медведе. Таким образом издание отобразило ситуацию вокруг Гренландии и территориальных претензий Белого дома. Американского лидера изобразили с голым торсом на красном фоне. Это очевидная отсылка к популярному коллажу с президентом Владимиром Путиным, где он сидит верхом на медведе.