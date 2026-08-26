Трамп назвал визит главы ЦРУ в Москву рутиной
Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию — отчасти рутинна, но может принести результаты. Об этом президент США сказал в эфире радиопередачи The Glenn Beck Program.
«Его пребывание там отчасти рутинное. Мне жаль расстраивать людей», — отметил Трамп, не раскрыв деталей визита главы разведки.
Ранее сообщалось, что Рэтклифф посетил Москву, однако официальных комментариев от российской стороны не поступало.
В том же интервью американский лидер вновь заявил о желании завершить украинский конфликт.
«Эта война не должна была никогда начинаться», — подчеркнул он.
Трамп также в очередной раз обвинил Джо Байдена в провальной миграционной политике, заявив, что, если бы в 2022 году он был президентом, конфликта бы не произошло.
Ранее Трамп намекнул Украине на необходимость уступок для достижения мира.