Трамп назвал визит главы ЦРУ в Москву рутиной

Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию — отчасти рутинна, но может принести результаты. Об этом президент США сказал в эфире радиопередачи The Glenn Beck Program .

«Его пребывание там отчасти рутинное. Мне жаль расстраивать людей», — отметил Трамп, не раскрыв деталей визита главы разведки.

Ранее сообщалось, что Рэтклифф посетил Москву, однако официальных комментариев от российской стороны не поступало.

В том же интервью американский лидер вновь заявил о желании завершить украинский конфликт.

«Эта война не должна была никогда начинаться», — подчеркнул он.

Трамп также в очередной раз обвинил Джо Байдена в провальной миграционной политике, заявив, что, если бы в 2022 году он был президентом, конфликта бы не произошло.

Ранее Трамп намекнул Украине на необходимость уступок для достижения мира.