Трамп назвал уступкой России отказ от захвата всей Украины

Россия готова пойти на серьезную уступку, отказавшись от претензий на всю территорию Украины. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, сообщил телеканал Fox News.

По словам американского лидера, в рамках мирного урегулирования российская сторона уступает, продемонстрировав отказ от захвата всей территории Украины.

«То, что Россия не забирает всю Украину, — это большая уступка», — сказал он.

Ранее Трамп завил, что у него есть собственный дедлайн по урегулированию украинского конфликта, однако он предпочел не называть конкретные даты. По словам главы Белого дома, в ближайшие дни состоятся очень важные встречи по Украине. Он выразил уверенность в скором достижении мирного соглашения, которое устроит каждую из сторон конфликта.