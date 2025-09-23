Трамп назвал срок окончания конфликта на Украине

Трамп: конфликт России и Украины закончится еще не скоро

Конфликт на Украине в скором времени не завершится. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Очень тяжелые бои. Кажется, что это не закончится еще долго», — сказал он.

Трамп отметил, что Россия обладает большой военной мощью, способной повлиять на глобальные процессы. По его словам, потенциал российской армии нельзя недооценивать при обсуждении международной политики.

В ходе общения с журналистами американский лидер избежал ответа на вопрос, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину. По этому поводу Трамп пообещал дать ответ примерно через месяц.

Ранее глава Белого дома заявил, что страны НАТО могут сбивать нарушившие воздушное пространство российские самолеты.