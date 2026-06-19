Трамп назвал Сми Цзиньпина и Нарендру Моди своими любимыми лидерами в мире

Президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста, кто ему из лидеров больше всего нравится на мировой арене ответил, что это коллеги из Китая и Индии — Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Глава Белого дома признался в своих симпатиях изданию Axios .

Журналист предположил, что один из мировых лидеров, кому симпатизирует Трамп может являться главой КНР.

«Да. С точки зрения лидерства, это правда», — ответил глава Белого дома.

Потом на уточняющий вопрос добавил, что вторым великим лидером является Моди. Трамп отметил, что премьер-министр Индии очень хорош, США ведут с этой страной большой бизнес.

Прошлой осенью Трамп оценил Си Цзиньпина как очень умного и жесткого человека. Об этом он заявил на завтраке с сенаторами.

До этого Трамп заявил, что украинского кризиса не было бы при сохранении формата G8 с участием России.