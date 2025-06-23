Еще три страны закрыли небо на фоне атаки Ирана

В Бахрейне приостановили воздушное сообщение из-за обострения ситуации в регионе. Об этом Reuters сообщили в управлении гражданской авиации страны.

Как уточнили в министерстве транспорта и телекоммуникаций, движение самолетов над королевством временно остановлено в качестве меры предосторожности на фоне последних событий в регионе.

Власти заявили, что ситуация постоянно отслеживается совместно с международными партнерами, а пассажиров и авиакомпании попросили следовать официальным указаниям для обеспечения безопасности.

Кроме того, свое воздушное пространство закрыл Кувейт. К аналогичным мерам прибегли власти Ирака.

В понедельник, 23 июня, Иран запустил баллистические ракеты по базе США в Катаре. В королевстве, несмотря на взрывы, уже вернулись к работе магазины и рестораны.

Источники Reuters в Сирии рассказали, что здесь в полную боевую готовность приведена военная база — на ней базируются американские войска.

Речь идет о военном объекте Касрак. Это одна из из двух баз в северо-восточной провинции Хасеке, где пока остаются силы США.